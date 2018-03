El CM de Movistar+ encén Twitter amb el seu 'troleig' a Neymar

«Neymar se perderá dos de sus citas clave esta temporada: la vuelta de Champions y el cumpleaños de su hermana» ha publicat a Twitter

Actualitzada 02/03/2018 a les 19:13

Neymar estará por cuarta vez consecutiva ausente en un partido cerca del cumpleaños de su hermana (11 de marzo).



14/15: Suspensión

15/16: Suspensión

16/17: Lesión

17/18: Lesión



Neymar es talentoso pero su egocentrismo, sobrepotencia e indisciplina le harán terminar mal. — Luis Mora (@luismora_22) 27 de febrer de 2018

Se confirman los peores pronósticos para Neymar, que se perderá dos de sus citas clave esta temporada: la vuelta de Champions y el cumpleaños de su hermana pic.twitter.com/tvwqGZTejd — Movistar+ (@MovistarPlus) 27 de febrer de 2018

¿En qué canal se emitirá el cumpleaños de la hermana? ¿Qué paquete hay que tener? — Madridista Cabreado (@Bloodypress) 27 de febrer de 2018

Potser parlem d'una casualitat, o potser es tracta d'un cas digne de ser analitzat per Íker Jiménez, però la qüestió és que Neymar no disputarà el partit de tornada contra el Real Madrid, corresponent als vuitens de final de la Champions League, i per quart any consecutiu podrà celebrar l'aniversari de la seva germana (va néixer l'onze de març) a Brasil. Segons ha informat el pare de l'astre brasiler a ESPN, Neymar estarà de 6 a 8 setmanes de baixa.El Community Manager de Movistar+ s'ha fet ressò d'aquesta 'casualitat' i ha informat d'aquesta manera de la lesió del crack del PSG:I les reaccions a Twitter no s'han fet esperar.