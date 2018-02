Orina al panell de control d'un ascensor i s'hi queda atrapat

El noi no va pensar que l'orina en contacte amb un sistema elèctric poc causar una fallida

La càmera de seguretat d'un ascensor va captar el moment en el qual un noi, del qual no ha transcendit la identitat, va decidir que era una bona idea orinar al panell de control de l'ascensor.Quan va acabar de miccionar, el noi es va apujar els pantalons, pretenia sortir de l'ascensor com si res, però no va pensar que l'orina en contacte amb un sistema elèctric poc causar una fallida, i així va ser. L'orina va provocar un curtcircuit a l'ascensor, deixant les portes tancades, i el noi atrapat. A més a més, les llums de l'ascensor també es van apagar.El noi va ser rescatat pel personal de manteniment de l'edifici, situat a la localitat xinesa de Chongqing.