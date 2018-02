L'efecte òptic que provoquen uns pantalons està arrasant a Twitter

Es tracta de la imatge d'una noia que mostra el seu estilisme, i a primer cop d'ull sembla que tingui unes cames exageradament primes

Actualitzada 26/02/2018 a les 18:45

yea i just combined vertical and horizontal stripes pic.twitter.com/YxizoRBERl — marisol (@milanoysl) 24 de febrer de 2018

Una imatge compartida a Twitter s'està convertint en la tercera il·lusió òptica que es fa viral entre els seguidors del compte @milanoysl i les reaccions a Twitter es conten per milers. Aquesta vegada però, no es tracta del color d'un vestit o unes sabates, es tracta de la imatge d'una noia que mostra el seu estilisme, i a primer cop d'ull sembla que tingui unes cames exageradament primes.Els pantalons que porta la noia són negres i tenen una franja blanca als laterals, i aquesta franja desapareix perquè els mobles de darrere també són blancs. Per aixó, donant un primer cop d'ull, es veuen dues cames primes quan, en realitat, el que estem veient és només una cama de perfil.