Dulceida, Laura Escanes i set 'influencers' es despullen per mostrar els seus complexos

Actualitzada 23/02/2018 a les 18:47

Set 'influencers' s'han tret la roba per parlar i reflexionar sobre les crítiques i faltes de respecte que reben a les xarxes socials. Són Laura Escanes, la dona de Risto Mejide, Gala Houlihan, Dulceida i la seva dona Alba Paúl, Míriam, Miss Miquel, Raquel Madueño i Claudia Muñoz.El seu objectiu és que els seus cossos deixin de ser criticats i jutjats pel simple fet de ser dones. Amb un vídeo compartit per Dulceida al seu canal de YouTube, les set 'influencers' del moment s'enfronten als seus complexos i inseguretats i denuncien alguns comentaris ofensius com 'ets lletja i gorda' o insults rebuts pel simple fet de vestir de manera provocativa i no tenir un cos de cine.Aquest vídeo pretén alçar la veu contra aquelles persones que utilitzen les xarxes socials per criticar i assenyalar defectes físics, i mostrar suport a totes aquelles dones que han hagut de suportar aquest tipus de comentaris al llarg de la seva vida.