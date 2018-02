WhatsApp prepara una nova versió que revolucionarà el món de les videotrucades

La companyia de Mark Zuckerberg està desenvolupant una versió que permetrà realitzar videotrucades amb diverses persones

Actualitzada 08/02/2018 a les 17:28

WhatsApp és l'aplicació de missatgeria instantània de més èxit, i la companyia de Mark Zuckerberg ho vol seguir sent, per aquest motiu els usuaris d'aquesta aplicació cada vegada tenen més a prop les videotrucades en grup.La companyia està desenvolupant, segons el portal WABetaInfo, una versió beta que permetrà realitzar videotrucades a les quals es podran afegir persones, de la mateixa manera que actualment es poden afegir contactes a un grup de WhatsApp. De moment s'especula que aquesta opció només estarà disponible per quatre usuaris a la vegada, però la companyia no ho ha confirmat. Aquesta modalitat també estarà disponible per trucades de veu.A l'espera de data oficial de llançament, els dispositius Android 2.18.39 ja tenen la versió beta disponible.