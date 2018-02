La resposta d'una pizzeria a una clienta que els va donar mala nota per no tenir wifi

La Mula Plateada era una de les millors pizzeries de Madrid, a Facebook tenien una puntuació de 4,7/5 i a Tripadvisor de 5/5

La mula plateada tenía una de las mejores pizzas de Madrid. Y la mejor respuesta a una crítica absurda de la historia. pic.twitter.com/FrnIxnQPUA — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 27 de gener de 2018

No los conocía. Los he buscado y he encontrado esta otra respuesta a la opinión verborreica de otro cliente. pic.twitter.com/Xi9KjDDlYl — ¡¡Bicho!! (@Vickryx) 27 de gener de 2018

La Mula Plateada és un restaurant argentí de Madrid que fa poc va tancar les seves portes. Molts consideraven que les pizzes de La Mula Plateada eren les millors de Madrid, per això les valoracions que tenia l'establiment a internet eren excel·lents. Per exemple a Facebook tenien una puntuació de 4,7 sobre 5 i a Tripadvisor de 5 sobre 5.L'humorista Álvaro Velasco, va publicar a Twitter la resposta del restaurant argentí, a una clienta que va qualificar l'establiment amb només dues estrelles. El motiu: no hi havia Wifi.L'usuari de Twitter Vickryx va trobar una altra resposta de La Mula Plateada a una crítica poc constructiva de Tripadvisor.