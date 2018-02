La nova aplicació YouTube Go permetrà veure vídeos en condicions d'escassa connectivitat

També permet controlar la quantitat de dades que un usuari destina a quan reprodueix un vídeo

Actualitzada 02/02/2018 a les 17:45

L'aplicació YouTube Go, dissenyada per poder veure vídeos en condicions de poca connectivitat, estarà disponible en més de 130 països, segons ha anunciat la plataforma digital en un comunicat de premsa.YouTube Go és una versió del popular reproductor de vídeos pensada per consumir poques dades d'internet, per aquells llocs en els quals la cobertura no és completament satisfactòria, o per descarregar clips que després es poden reproduir sense connexió. Aquesta aplicació també permet controlar la quantitat de dades que un usuari destina a quan reprodueix un vídeo.YouTube Go va començar l'any 2016 a l'Índia, i des de llavors ha arribat a catorze països més, entre els quals figuren Indonèsia, Nigèria i Tailàndia. Gràcies a aquesta nova extensió, YouTube Go estarà disponible en altres països com Mèxic, Argentina, Colòmbia, Xile o Brasil, encara que la plataforma no ha detallat quan.