Ensenya a la seva àvia a utilitzar Whatsapp i les 'instruccions' es converteixen en viral

Minuts després de penjar les imatges a Twitter, la piulada va arribar a les més de 2.500 comparticions

Actualitzada 02/02/2018 a les 17:23

Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender pic.twitter.com/xBykd3obu5 — Meli Corbetto (@melicorbetto) 27 de gener de 2018

Avui en dia les persones grans tenen dificultats per utilitzar dispositius electrònics i estar al dia de les possibilitats que ofereixen els nous sistemes de comunicació. Per aquest motiu Meli Corbetto va compartir al seu perfil de Twitter les instruccions que li va escriure a la seva àvia, per tal que la dona de 82 anys aprengués a enviar arxius d'àudio a través de Whatsapp mentre Corbetto estava de viatge.Minuts després de penjar les imatges a Twitter, la piulada va arribar a les més de 2.500 comparticions.