Tres aplicacions que també creen 'animojis' sense haver de tenir un iPhone X

Els 'animojis' són animacions amb tecnologia 3D que identifiquen els moviments de la cara i els reprodueixen mitjançant un avatar

Actualitzada 01/02/2018 a les 18:43

Polivibe: Aquesta aplicació només té 5 mesos de vida, i permet alterar la cara de l'usuari per tal fer-lo més atractiu. El sistema també reconeix les expressions facials, d'aquesta manera l'usuari pot saber la reacció dels seus seguidors a les seves publicacions. Polivibe és una xarxa social creada per estudiants de la Universitat de Berkeley, Califòrnia.

Bitmoji: Permet crear un avatar o 'emoji' personalitzat amb una selfie. El sistema detecta les expressions i crea un primer avatar orientatiu susceptible de modificacions.

Emojiface: Amb aquesta aplicació els 'emojis' són més realistes. Utilitza la tecnologia de reconeixement facial per convertir una selfie en un dibuix animat

Quan les emoticones van arribar a WhatsApp es van convertir, de seguida, en una eina divertida i fàcil que la majoria d'usuaris van adoptar molt ràpidament. L'empresa Apple va presentar el 12 de setembre de 2017 el nou dispositiu iPhone X que incloïa, entre altres millores, els 'animojis' uns avatars virtuals creats amb tecnologia 3D i que identifiquen els moviments del rostre de l'usuari, reproduint-los sota la màscara, per exemple, de l'emoticona de l'unicorn.Aquesta funció només està disponible al nou model d'Apple, però per aquells que vulguin gaudir dels 'emojis' animats, hi ha tres aplicacions gratuïtes que ofereixen el mateix efecte: