Apple elimina Telegram de l'App Store per «contingut inapropiat»

S'ha eliminat per tal que es puguin introduir nous mecanismes de filtració i detecció de contingut inadequat

Actualitzada 01/02/2018 a les 17:59

Una de les aplicacions de missatgeria instantània més populars ha desaparegut de l'App Store dels dispositius de la marca Apple. Es tracta de Telegram, que segons publica el mitjà especialitzat en tecnologia Techcrunch, un usuari de Reddit va detectar que aquesta aplicació ja no estava disponible.Cap dels dos agents implicats ha volgut donar explicacions, però el fundador de Telegram, Pavel Durov, ha assegurat mitjançant de Twitter que es tracta d'un problema relacionat amb «contingut inapropiat». Segons Durov, els de Cupertino van alertar que havien detectat continguts inapropiats, i han eliminat l'aplicació per tal que es puguin introduir nous mecanismes de filtració i detecció d'aquest tipus de contingut. D'aquesta manera Apple s'assegura que cap plataforma es converteixi en un mitjà per compartir contingut pornogràfic o ofensiu.Apple inclou una sèrie de normatives contra el contingut de les aplicacions que ofereix, a les quals s'han d'adaptar els desenvolupadors que volen introduir noves aplicacions a l'App Store. De totes maneres, Durov ha assegurat que Telegram tornarà a estar disponible, i que segueixen treballant en el llançament de Telegram X.