A través d'un enllaç a un missatge de Whatsapp ofereixen l'accès a aquests comptes

Actualitzada 24/01/2018 a les 16:51

La Policia Nacional ha alertat d'un nou frau que corre a través dels mòbils. L'estafa es fa a través d'un enllaç, que envien per Whatsapp, on s'ofereixen comptes premium per a Spotify.Segons la Policia, aquest tipus de missatges el que busquen és obtenir dades personals dels usuaris i la instal·lació de malwares als dispositius electrònics.