Una broma de la Guàrdia Civil sobre els seus «mètodes» encén les xarxes socials

No és la primera vegada que publiquen textos desafortunats, com quan van presumir de rescatar dos muntanyistes tot i ser independentistes

Terminamos el día con un consejo, si te has olvidado la llave de tu casa y no puedes entrar, no nos llames a nosotros, mejor a un cerrajero, nuestros métodos son un poco bruscos.



pic.twitter.com/cATGlQJeFX — Guardia Civil (@guardiacivil) 20 de gener de 2018

En Catalunya sabemos bien cuáles son vuestros métodos, por ello me tomo vuestro consejo. — Eva (@Eva64762709) 21 de gener de 2018

«Si te has olvidado la llave de tu casa y no puedes entrar, no nos llames a nosotros, mejor a un cerrajero, nuestros métodos son un poco bruscos» amb aquesta piulada llançada a través Twitter, la Guàrdia Civil ha provocat la reacció de milers d'usuaris que han criticat que aquests mètodes als quals es refereix, són sobradament coneguts per tota Europa.El missatge va ser publicat dissabte passat, i des de llavors no han cessat les crítiques de molts twitters. Altres s'ho han agafat amb humor.Cal recordar que una setmana abans de l'actuació policial de l'1-O, el mateix cos va publicar a Twitter el desafortunat text: «El destino susurró al guerrero: 'Tú no puedes soportar la tormenta'. Y el guerrero devolvió el susurro: 'Yo soy la tormenta'». O el passat mes de novembre quan van presumir de rescatar dos muntanyistes tot i ser independentistes.