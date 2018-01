Embarassades 37 dones que utilitzaven la mateixa aplicació com a mètode anticonceptiu

És la primera aplicació certificada com a dispositiu mèdic a Europa, va obtenir la certificació en la mateixa categoria i risc que un preservatiu

Actualitzada 23/01/2018 a les 19:05

Les autoritats sueques estan investigant l'aplicació Natural Cycles, ja que 37 dones que l'utilitzaven, han quedat embarassades en l'últim any. Es tracta de la primera aplicació certificada com a dispositiu mèdic a Europa, i era utilitzada com a mètode anticonceptiu, de fet va obtenir la certificació en la mateixa categoria i risc que un preservatiu.L'Agència Sueca del Medicament ha obert una investigació per l'embaràs de 37 dones que van sol·licitar un avortament a l'hospital suec de Södersjukhuset, i que utilitzaven l'aplicació.Aquesta aplicació inclou un termòmetre basal que mesura la temperatura corporal de la usuària a primera hora del matí, i un algoritme que assegura predir els dies més fèrtils del mes. Per tant també és utilitzada per dones que volen practicar sexe sense risc d'embaràs. El sistema es va llançar fa un any, prèviament va passar per diversos assajos clínics que van demostrar una eficàcia superior al 93%.