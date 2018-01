Un aficionat del Middlesbrough orina a l'ampolla del porter rival durant un partit

No se sap si el porter va arribar a beure, però la policia britànica ha confirmat que l'aficionat s'haurà d'asseure davant un tribunal

Aquest cap de setmana es va disputar el matx de la segona divisió anglesa entre el Queens Park Rangers i el Middlesbrough, que es va emportar la victòria davant els locals per 0-3.Els mitjans de comunicació s'han fet ressò d'un vídeo publicat a internet, en el qual un seguidor del Middlesbrough agafa l'ampolla d'aigua del porter rival, Alex Smithies, per orinar-hi a l'interior. Instants després l'aficionat torna l'ampolla al camp. No se sap si Smithies va arribar a beure, però la policia britànica ha confirmat que l'aficionat s'haurà d'asseure davant un tribunal.