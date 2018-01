Els usuaris de Facebook decidiran quins mitjans de comunicació són fiables

Els mitjans tindran més prioritat o menys en funció de la classificació

Actualitzada 21/01/2018 a les 13:00

Facebook ha anunciat que valorarà i classificarà els mitjans de comunicació en funció de la confiança que atorguin els usuaris de la xarxa social. D’aquesta manera els mitjans que obtinguin millor puntuació tindran preferència respecte als altres. Amb aquesta estratègia Facebook intentarà combatre el sensacionalisme i la desinformació.Amb les xarxes socials les notícies arriben de manera pràcticament instantània a la població i és per aquest motiu que la plataforma vol regular que la informació és veraç. Per tal d’establir aquesta classificació, Facebook està enviant formularis als usuaris sobre quins mitjans són de la confiança per cada membre de la comunitat de la xarxa social.