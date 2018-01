«Deep like» la tendència que s'utilitza per lligar a Instagram

Consisteix en posar «m’agrada» a les primeres fotografies d'una persona a l’aplicació

Actualitzada 20/01/2018 a les 17:53

Mantenir-se al dia de totes les modes que apareixen a les xarxes socials és molt complicat però, a vegades, cal tenir-les molt en compte per no ficar la pota. Un simple gest que interpretes com quelcom educat, per ser agradable o per curiositat, pot entendre's com un intent de lligar amb l'altra persona. D'aquí neix la idea del «Deep like», un «m'agrada profund». Es tracta en donar un repàs a totes les fotos que ha pujat una determinada persona al seu compte d'Instagram i donar-li «m'agrada» en algunes d'elles. Potser, pensaves que estaves sent amable però en l'àmbit 3.0 es considera una manera de lligar (Instaflirting).