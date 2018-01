La nova actualització d'Instagram mostra l'última hora de connexió dels usuaris

No tothom veu amb bons ulls aquesta darrera novetat

Actualitzada 20/01/2018 a les 11:18

Com deshabilitar-ho?

Les xarxes socials afegeixen constantment novetats en les seves funcions. L’objectiu, sovint, és oferir una millor experiència d’ús i fer que els usuaris es diverteixin, de manera que es prolonga el seu temps d’estada. Aquestes incorporacions, però, tenen partidaris i detractors i aquest és el cas de la nova eina que acaba d’incorporar Instagram anomenada Activity Status.L’Activity Status indica l’última hora que l’usuari ha estat actiu. Aquesta informació, nova a la plataforma de compartició d’imatges, ja ha estat present en altres aplicacions i xarxes socials com, per exemple, Whatsapp o Facebook Messages.Cal dir que els únics usuaris que podran veure aquesta informació seran aquells perfils que nosaltres seguim o aquells amb qui ens hem intercanviat missatges dins de la funció Instagram Direct. D’aquesta manera, els nostres seguidors no podran accedir a aquesta informació, a no ser que nosaltres també els seguim.Si bé aquelles persones que utilitzen Instagram a nivell professional aplaudeixen la mesura, ja que els facilitarà les comunicacions mitjançant aquesta xarxa social, el cert és que la novetat ha estat rebuda amb cert rebuig. I és que molta gent ja compara aquesta nova incorporació amb el famós doble check blau de Whatsapp i alertaven dels «problemes» que es poden ocasionar quan es vegi que s’ha estat connectat a Instagram però no s’ha respost un missatge o posat like a la foto d’un amic, conegut o familiar.Malgrat que les alertes han saltat per a alguns, de moment, Instagram permet deshabilitar aquesta opció. Per fer-ho, cal que anem a l’apartat d’ajustaments, dins de la mateixa aplicació, i desactivem la funció Mostrar l’estat d’activitat o Show Activity Status, per aquells que tenen l’app configurada en anglès.