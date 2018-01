Twitter se solidaritza amb el reporter de Telemadrid al qual van robar la jaqueta en directe

El periodista estava a Barajas, les càmeres de seguretat estaven tapades per culpa d'unes obres d'Aena i no van poder capturar el lladre

Para todos los que me preguntáis por privado “La Historia del Abrigo Robado en Barajas”... os dejo la conexión en directo con @inmagalvano y @EmilioPineda_ y lo que ocurrió para @MadridDirecto @telemadrid Gracias por el vídeo @MaspiTV pic.twitter.com/dsJQaZ9KuV — Rafa Rodrigo (@RafaRodrigoZ) 17 de gener de 2018

El reporter del programa Madrid Directo del canal Telemarid, Rafa Rodrigo, estava a l'aeroport de Barajas per cobrir una informació relacionada amb Ryanair quan, en directe, li van robar l'abric.Quan el periodista va tornar a recuperar la connexió amb els seus companys de plató, va explicar el succés. Rodrigo es va treure la jaqueta i li va demanar a una senyora que la vigilés, quan se'n va adonar, la jaqueta havia desaparegut. El reporter va preguntar a diversos turistes, però ningú el va poder ajudar.A més a més, les càmeres de seguretat de l'aeroport estaven tapades per culpa d'unes obres d'Aena. Tot i que la cadena ha demanat ajuda a través de Twitter per trobar la jaqueta del seu company, de moment, ningú l'ha trobat.