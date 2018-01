Netflix promociona l'estrena de 'Black Mirror' amb imatges de l'1-O i Rajoy

Utilitza frases que formen part de l'hemeroteca de titulars i declaracions que més han transcendit durant el conflicte català

Actualitzada 15/01/2018 a les 18:53

La frase de Mariano Rajoy «Tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas» ha estat utilitzada per la plataforma Netflix per promocionar l'estrena de la nova temporada de l'exitosa sèrie Black Mirror. Acompanyen les imatges amb vídeos de les càrregues policials que va protagonitzar la Policia Nacional el dia 1 d'octubre, durant la votació del referèndum d'autodeterminació català.La sèrie de Charlie Brooker utilitza altres frases que formen part de l'hemeroteca de titulars i frases que més han transcendit durant el conflicte català, com «El futuro se construye por la gente que cree que puede mejorarlo» frase atribuïda a Carles Puigdemont,Sota el lema «Black Mirror continúa ahí fuera» Netflix vol arribar inclús a aquells fidels que ja han vist els sis capítols de la nova temporada de la sèrie britànica, creant símils entre la realitat espanyola i la distopia social que planteja el seu creador en cada capítol.