La nova cançó de Lory Money sobre el «prruces» català arrasa a les xarxes

El senegalès que va popularitzar el 'Ola K Ase' estrena videoclip disfressat de Carles Puigdemont

Actualitzada 15/01/2018 a les 19:23

El senegalès Dara Dia, conegut popularment com Lory Money, ha estrenat videoclip, i ho ha fet posant-se a la pell de Carles Puigdemont per donar la seva particular visió sobre el «prrr prrrruces» (procés) que viu Catalunya els últims mesos.El cantant de trap, vestit de blau, amb ulleres i perruca, amb el nom de president Puigdemoney, ha aconseguit en menys de 24 hores, més de 130.000 visualitzacions. Amb frases com «Ma votao mucha gent, lo siento Rajoy men» o «España me ataca, pues toma pan tumaca, madafaka» de ben segur que Lory Money no deixa indiferent a ningú amb aquesta crònica del procés independentista català.