Investiguen la mort d'un coala que va aparèixer mort 'abraçat' a un pal

Actualitzada 11/01/2018 a les 18:26

Les autoritats australianes han obert una investigació per aclarir les causes de la mort d'un coala que va aparèixer mort penjat d'un pal en un parc del nord-est del país, informen aquest dijous mitjans locals.El cadàver de l'animal va ser trobat amb un traumatisme, encara que es desconeix si és la causa que va provocar la defunció del marsupial, va apuntar la Societat Real per a la Prevenció de la Crueltat contra els Animals (RSPCA) al diari Sydney Morning Herald. Els serveis de rescat van actuar després de rebre una denúncia anònima sobre la presència d'un coala ferit al mirador del parc Broolo, prop de la Costa Central de l'estat australià de Queensland.Un treballador municipal, reporta el canal ABC, va trobar l'exemplar 'abraçat' a un pal i la Policia de Queensland intenta determinar els autors de l'incident. «No sabem si l'animal estava mort quan el van col·locar o si es tracta d'una broma macabra, els treballadors del departament de vida silvestre ho estan investigant», va declarar Darren Edwards, sergent de la policia de SunshineCoast.La imatge de l'animal va ser publicada a Facebook per l'organització per al Rescat de Coales de Queensland abans que es fes viral. Usuaris a les xarxes han denunciat la presumpta tortura, alguns van qualificar l'acte de «fastigós» i «més que diabòlic».