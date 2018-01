Dues noies bufetegen un home per tocar-li el pit a una d'elles

En les imatges es pot veure dues noies caminant, una d'elles en topless, quan un home s'apressa per tocar-li el pit a una d'elles

Redacció

Actualitzada 02/01/2018 a les 19:21

Un vídeo gravat al festival Rhythm & Vines a Gisborne, Nova Zelanda, ha arrasat a les xarxes socials, en les imatges es pot veure dues noies caminant, una d'elles en topless, quan de sobte, un home que les estava observant s'apressa per tocar-li el pit a una d'elles. La reacció de les noies no es fa esperar, i mantenint la calma, s'acosten al noi (qui havia marxat corrents) i el bufetegen després de tirar-li un combinat per sobre.