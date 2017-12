Molts usuaris s'han volgut sumar a aquest moviment que pretén denunciar la censura d'Instagram

Actualitzada 21/12/2017 a les 17:50

La xarxa social Instagram ha protagonitzat durant els últims mesos un debat sobre la censura de les fotografies que pugen els seus usuaris, molts d'ells han vist com Instagram censurava fotografies on es mostra el mugró del pit femení, però no ha censurat fotografies quan es mostra el tors nu d'un home. El hashtag #freethenipple va començar a ser utilitzar per denunciar la censura en les fotografies que mostren el nu femení sense connotacions sexuals.Per aquestes festes de Nadal els Instagramers han creat un nou moviment sota el hashtag #reindeerboob que es tracta de penjar fotografies del pit nu, amb el mugró tapat amb la imatge d'un ren típic decoratiu de Nadal.