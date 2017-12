Condemnen una cantant egípcia per un videoclip «lasciu»

L'han condemnat per «incitació al llibertinatge» i per la indumentària de la cantant, considerada poc decorosa

Un tribunal penal del Caire ha condemnat a la cantant egípcia Shima Ahmed a dos anys de presó per «incitació al llibertinatge», en considerar «lasciu» el videoclip d'una de les seves cançons, al realitzador se li imposa la mateixa pena, han informat fonts judicials.



La cantant, de 22 anys, va ser detinguda el passat 17 de novembre i va declarar davant la cort que mai hagués pogut imaginar que el vídeo que va protagonitzar arribés a crear tant «enrenou». Segons el diari egipci Al Masry al Youm, Ahmed va assegurar que va ser només «una eina» en mans del director del videoclip, Hosam al Sayed. La cantant i el director també hauran de pagar una multa de 10.000 lliures egípcies (561 dòlars), segons el veredicte, apel·lable en tots dos casos.



El videoclip de la cançó 'Andi Zorof' ('Tinc les meves circumstàncies' en àrab) ha aixecat polèmica per les seves al·lusions sexuals explícites i per la indumentària de la cantant, considerada poc decorosa segons els cànons de la societat egípcia conservadora.



Shima Ahmed no és la primera artista perseguida per les autoritats pel contingut de les seves actuacions o per les seves declaracions. El Col·legi de Músics d'Egipte va prohibir actuar a la famosa cantant egípcia Sherine Abdelwahab per «mofar-se de manera injustificada» del riu Nil durant un concert en el qual va fer referència a la contaminació de l'aigua.