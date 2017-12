La polèmica «oferta laboral» de Burger King és una campanya publicitària

L'anunci sembla una oferta laboral per repartidors a domicili, que inclou requisits com estudis superiors, coneixements d'història i aptituds musicals

No es Photoshop, son los requisitos para trabajar de repartidor de Burger King. pic.twitter.com/BGzUlk56rL — No es Photoshop (@NoEsPhotoshop) 11 de desembre de 2017

La mitad de nuestros políticos no tendría nivel para trabajar en el Burger King pic.twitter.com/NgSrsMPmbM — Al Capone (@AlCaponeTw) 11 de desembre de 2017

Vivo con el miedo de tener estudios universitarios y no ser contratada ni por Burger King. pic.twitter.com/kamUgK0s7g — Ana sabe volar (@Ana_sabe_volar) 11 de desembre de 2017

Yo hice selectividad y me metí en Enfermería porque la nota no me daba para ser repartidor de Burger King. pic.twitter.com/jFUAPwtSsW — Pablo P. (@Peibbol) 11 de desembre de 2017

El repartidor de Burger King lo mismo te trae una hamburguesa que te recita el cantar del mio Cid. — El Cesar Dice (@ruben09031995) 11 de desembre de 2017

¿Este anuncio es para trabajar en el Burger King o para ser animador sociocultural en la NASA? pic.twitter.com/ETtYrJmcV2 — Mario ℛℳ (@mariorm86) 11 de desembre de 2017

El passat dilluns 11 de desembre la cadena de menjar ràpid especialitzada en hamburgueses, Burger King, va iniciar la campanya publicitària 'Play for the Whopper'. L'anunci té l'aparença d'una oferta laboral per repartidors a domicili, que inclou una sèrie de requisits com estudis superiors, coneixements d'història i geografia, inclús aptituds musicals. La lletra petita de l'anunci indica que es tracta d'una campanya publicitària, però la frase passa totalment desapercebuda.L'anunci va aparèixer en mitjans de comunicació gratuïts i les xarxes socials van convertir Burger King en trending topic a Twitter, ja que alguns usuaris van entendre que l'oferta laboral era real.Hores més tard, les xarxes es van omplir de missatges irònics sobre la campanya de Burger King.