Pokémon GO podria ser la causa de 140.000 accidents de trànsit

Un informe indica que el joc va causar 140.000 accidents, 250 conductors morts i de 2 a 7 milions de dòlars en despeses econòmiques

Redacció

Actualitzada 01/12/2017 a les 17:48

Un estudi realitzat per la Universitat de Purdue, situada a West Lafayette, Indiana, Estats Units, assenyala que dels més de 300 accidents de trànsit del comtat de Tippecanoe, 134 es van produir en zones properes a les denominades PokéParadas del joc Pokémon GO. Una PokéParada és un lloc concret, marcat al mapa de l'aplicació, on un jugador de Pokémon GO pot trobar objectes útils per millorar en el joc.



L'informa però, va extrapolar els resultats a tots els Estats Units arribant a la conclusió que el joc va causar un augment de més de 140.000 accidents, 250 conductors morts i de 2 a 7 milions de dòlars en despeses econòmiques.