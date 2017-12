Capturen un llamàntol amb el logotip de Pepsi tatuat a la pinça

Els pescadors van indicar que el logotip està pixelat perquè és més gran que l'original

Fa anys que la brossa i els plàstics que cohabiten amb la fauna marina s'han convertit en un problema ecològic que sembla no tenir fi. Un grup de pescadors va localitzar un crustaci, quan navegava per aigües septentrionals de l'oceà Atlàntic a prop de l'illa canadenca Gran Manan, amb el logotip blau de la coneguda marca de refrescs Pepsi tatuat.



Segons publicà el mitjà The Guardian, els pescadors que van realitzar la troballa el passat 21 de novembre. Karissa Lindstrand, membre de l'equip de pescadors, va indicar que la imatge del logotip no és el paper d'una etiqueta i que, a més a més, el logotip està pixelat perquè és més gran que l'original.



Després de publicar la imatge a les xarxes socials, les conclusions dels usuaris sobre un fet tan estrany no s'han fet esperar. Alguns opinen que el llamàntol hauria crescut al voltant d'una llauna de Pepsi, d'altres opinen que el logotip s'hauria enganxat a la pinça de l'animal en algun moment.