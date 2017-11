Un gos salva a una dona d'un robatori al mig del carrer

El lladre va agafar la dona per darrere i el gos, que estava observant l'escena, el va atacar fins a aconseguir fer-lo marxar

Redacció

Actualitzada 27/11/2017 a les 18:35

És sabut que el gos és el millor amic de l'home, tot i això, els cans no deixen de sorprendre'ns. L'últim episodi protagonitzat per un gos que ha arrasat les xarxes socials, és el vídeo d'un gos que salva una dona de ser atracada per un lladre al bell mig del carrer.



El succés va tenir lloc a Podgorica, la capital de Montenegro. A les imatges es pot veure una dona caminant pel carrer i un home amb una caputxa groga seguint-la. Quan l'home agafa la dona per darrere i la llença a terra, el gos, que estava observant l'escena, ataca l'atracador fins a aconseguir fer-lo marxar corrents.