La controvertida app perquè els homes evitin les suposades «denúncies falses» per violació

L'ha presentat l'advocat que va defensar l'exmarit de Juana Rivas

Actualitzada 16/11/2017 a les 18:16

Només el 0,01% de les denúncies per violencia masclista són falses, segons va publicar la Fiscalia de l'Estat. Entre 2009 i 2016, només 79 de les més d'un milió de denúncies per violencia de gènere, van ser falses.

José Luis Sariego, l'advocat que va defensar l'exmarit de Juana Rivas, ha presentat el seu projecte via Twitter, «Llancem iSex, una aplicació per evitar possibles denúncies falses d'agressió sexual» ha publicat. Es tracta d'una aplicació, de moment només està disponible per dispositiu Android, per acabar, segons Sariega, amb les suposades «denúncies falses» per agressió sexual que posen algunes dones.El funcionament de l'aplicació és molt estrany, es tracta d'un repositori en el qual l'usuari pot firmar i guardar documents de consentiment abans de mantenir relacions sexuals. A través del correu electrònic, la persona amb la qual l'usuari té intencions de mantenir relacions íntimes, rebrà un document que acreditarà que la relació és consentida.Tot i això, l'aplicació no especifica el valor legal del document i tampoc concreta la data de la firma.Les reaccions no s'han fet esperar, i les crítiques a Sariego són moltes, per part d'homes i dones, el titllen de masclista i de crear un contingut inapropiat. De moment la nota de l'aplicació al Google Store és de 2,9 sobre 10.