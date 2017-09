Una cambrera s'introdueix un 'frankfurt' a la vagina abans de servir-lo a un comensal

Després el torna al plat i quan un company de feina passa per la cuina, dissimula posant-li quètxup

Actualitzada 20/09/2017 a les 18:15

Les càmeres de seguretat situades a la cuina d'un restaurant de Califòrnia, Estats Units, van captar el moment en què una empleada agafa un 'frankfurt', del plat d'un comensal, se l'introdueix a la vagina, i després el torna a deixar al plat.



A les imatges es pot comprovar com la treballadora espera a estar sola a la cuina per agafar el 'frankfurt', després aixeca la cama amb l'ajut d'un tamboret i s'introdueix el menjar dins la vagina. Després el torna al plat i quan un company de feina passa per la cuina, dissimula posant-li quètxup.