Un Buggatti Chiron bat un récrod mundial arribant al 400 km/h i frenant en 42 segons

El doble campió de les 500 Milles d'Indianápolis, Juan Pablo Montoya, ha estat el conductor

Redacció

Actualitzada 14/09/2017 a les 20:06

Si mescles un Buggatti Chiron i el doble campió de les 500 Milles d'Indianápolis, Juan Pablo Montoya, passen coses com aquesta: aconseguir frenar un cotxe que circula a 400 quilòmetres per hora en menys de 42 segons. Es tracta d'un rècord mundial per un automóvil de producció amb condicions per circular en una vía pública.