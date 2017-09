Comprar una illa a Menorca és possible per 'només' 3 milions d'euros

Pertany al terme municipal de Maó i forma part del parc natural s'Albufera des Grau

Actualitzada 13/09/2017 a les 18:21

Comprar-se una illa a Menorca és possible. Així ho anuncia el portal Fotocasa que ven l'illa d'en Colom per 3.712.000 euros. El portal la va posar a la venda l'estiu passat per 5.250.000 euros, un any després el preu ha baixat un 29%.



Es tracta de l'illa més gran que rodeja Menorca, la seva superfície consta d'un total 58 hectàrees situades a 200 metres de la costa nord menorquina. Pertany al terme municipal de Maó i forma part del parc natural s'Albufera des Grau. La immobiliària encarregada de la venda del terreny ha penjat un vídeo a YouTube per tal d'atreure els compradors: