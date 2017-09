Què és la tècnica del punta-taló i com s'utilitza en la conducció esportiva?

L'Escola Espanyola de Pilots ha publicat al seu canal de Youtube un vídeo on explica la manera correcta

Redacció

Actualitzada 08/09/2017 a les 18:43

L'Escola Espanyola de Pilots ha publicat al seu canal de Youtube un vídeo on explica la manera correcta de fer la tècnica del punta-taló quan s'està realitzant una conducció esportiva amb una caixa de canvis manual.



La tècnica del punta-taló és utilitzada en l'automobilisme esportiu i consisteix a donar un cop a l'accelerador quan es redueix una marxa per tal d'evitar el bloqueig o la frenada de les rodes de tracció en el moment que el conductor aixeca el peu del pedal de l'embragatge. D'aquesta manera s'aconsegueix controlar la frenada del vehicle amb el fre, sense comprometre la reducció de la marxa. Per tant, consisteix a donar un cop a l'accelerador mentre s'està prement el pedal de l'embragatge.



Depenent de la distància dels pedals del vehicle, en comptes d'utilitzar el taló i la punta del peu, si aquests estan molt junts, es podria utilitzar el lateral del peu.