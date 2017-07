Els joves utilitzen una barca inflable per accedir a les zones amb més aigua

L'usuari de Youtube Marc Vilas ha penjat un vídeo al seu compte on es pot veure com ell i el seu company Portillo es colen a les obres abandonades de la T2, la línia de metro abandonada de València, que un futur unirà l'estació del Norte amb la Ciudad de las Artes y las Ciencias.Els joves mostren que els túnels estan inundats, fins i tot utilitzen una barca inflable per accedir a les zones amb més aigua, i com alguns espais conserven les restes d'un macrobotellón que es va organitzar a principis del 2017.