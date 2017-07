L'eficaç campanya al metro que denuncia la desigualtat de gènere en l'àmbit laboral

Es tracta d'una obra metafòrica en la qual les escales tradicionals són per les dones, i les mecàniques estan reservades als homes

Fa uns mesos la UGT va publicar les dades obtingudes a l'Enquesta d'Estructura Salarial, en la qual es mostrava com a Espanya les dones cobren quasi 6.000 euros menys l'any que els homes. Aquesta desigualtat del 23% entre ambdós gèneres s'accentua davant les poques i ineficaces polítiques d'igualtat dutes a terme els últims anys. Les dones segueixen cobrant menys que els homes en tots els sectors i nivells d'ocupació.



Per aquest motiu, l'empresa Street Marketing ha realitzat una campanya de la mà de Kazunori Shiina per denunciar aquesta desigualtat. Els usuaris del metro de Nova York han pogut ser partícips del costós camí que tenen les dones en l'àmbit laboral en comparació als homes. Es tracta d'una obra metafòrica en la qual les escales tradicionals són per les dones, i les mecàniques estan reservades als homes. El més trist és que la campanya es podria aplicar a tots els metros del món, incloent-hi Espanya.