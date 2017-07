«Cómeme toerhigo» la campanya publicitària que ha desfermat la polèmica a Màlaga

De moment es desconeix tant l'origen de la campanya com l'empresa que la promou, ja que la campanya remet a una web on l'únic contingut que hi ha és el mateix cartell

Redacció

Actualitzada 04/07/2017 a les 18:49

L'Ajuntament de Vélez-Màlaga ha ordenat la retirada d'una campanya publicitària instal·lada en un pàrquing municipal de Torre del Mar, l'eslògan del cartell «Cómeme toerhigo» o «Menja'm la figa» i va acompanyat de la imatge del cul nu d'una dona.



El tinent alcalde del municipi, Jesús Pérez Atencia, ha explicat a Europa Press que va detectar la presència del cartell el passat dissabte i que «immediatament» va contactar amb l'alcaldia i la Policia Local per tal de retirar-lo. De moment es desconeix tant l'origen de la campanya com l'empresa que la promou, ja que la campanya remet a una web on, per ara, l'únic contingut que hi ha és el mateix cartell. La Policia Local ha obert una investigació.



El principal grup de l'oposició, el Partit Popular, ha qualificat la campanya, mitjançant el seu portaveu Francisco Delgado Bonilla, com «una absoluta vergonya» el fet que s'hagi permès la instal·lació de la campanya «grollera, ofensiva i vexatòria». En un missatge publicat al seu perfil de Facebook ha anunciat que el PP exigirà «responsabilitats a l'equip de govern per permetre aquesta insultant, masclista, humiliant, vergonyosa i sexista campanya de publicitat».