La cervesa combat millor el mal de cap que el paracetamol

Augmentar la quantitat d'alcohol en sang al 0,08% permet al cos elevar el llindar del dolor

Redacció

Actualitzada 04/05/2017 a les 18:40

El mal de cap és un problema greu per a moltes persones. Normalment la solució per combatre'l és prendre's un analgèsic. Segons un estudi publicat per The Journal Pain, dues cerveses poden ser més eficaces que qualsevol medicament contra el dolor.



Investigadors de la Universitat de Greenwich han descobert que consumir dues canyes pot reduir el malestar en una quarta part, ja que elevar la quantitat d'alcohol en sang al 0,08% permet al cos elevar el llindar del dolor. D'aquesta manera el cos redueix, moderadament, la intensitat de la percepció. Els investigadors expliquen que «els resultats suggereixen que l'alcohol és un analgèsic eficaç que aconsegueix reduccions clínicament significatives en les puntuacions del dolor. Això podria explicar l'abús de l'alcohol en aquells pacients que pateixen un dolor persistent, tot i les conseqüències per la salut a llarg termini».



El que no queda clar és si l'alcohol redueix la sensació de dolor, ja que afecta els receptors cerebrals o perquè rebaixa la tensió i ajuda a relaxar-se. El doctor Trevor Thompson, coordinador de l'estudi a Londres, ha explicat al mitjà britànic The Sun que «l'alcohol pot ser comparat amb fàrmacs opiacis com la codeïna i els seus efectes són més potents que els del paracetamol».



Els experts volen deixar clar que aquest estudi no demostra que la cervesa sigui bona per la salut, ja que els efectes del consum reiterat d'alcohol són molt perjudicials.