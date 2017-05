El cos policial celebra el dia amb una fotografia de soldats imperials i de Darth Vader

Actualitzada 04/05/2017 a les 18:28

Si avui veieu algun reforç "especial" no cal que ens truqueu...sabem que és un gran dia per molts...Feliç #StarWarsDay! #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/xlT55CAnLp — Mossos (@mossos) 4 de maig de 2017

Els més fanàtics de la saga de ciència ficció Star Wars ho saben: el 4 de maig és el Dia d'Star Wars, que commemora les pel·lícules creades per George Lucas. Moltes empreses i entitats aprofiten aquesta data per realitzar activitats relacionades amb la saga, així com ofertes i promocions. Els Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya no han volgut ser menys, i a través d'un tuit al seu perfil de Twitter, han volgut retre un homenatge a la Guerra de les Galàxies. Soldats imperials i el Darth Vader apareixen fotografiats davant d'un helicòpter del cos policial, acompanyant el següent text: «Si avui veieu reforç especial no cal que ens truqueu...». El tuit finalitza felicitant el Dia d'Star Wars als fans.