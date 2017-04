L'amistat d'un gos que ha commogut Internet

No és la primera vegada que un vídeo d'aquest tipus es viralitza per les xarxes socials

Redacció

Actualitzada 25/04/2017 a les 19:10

Un nou vídeo a Youtube ha commogut al món sencer. Un gos intentant reanimar al seu amic que havia estat atropellat en una carretera. L'amistat entre els dos gossos es veu reflectida en els menys de 40 segons que dura el vídeo, 40 segons de patiment i frustració que augmenten a mesura que els cotxes circulen al voltant de l'escena mostrant una indiferència absoluta.



