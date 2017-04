Un home condemnat per esquarterar a la seva xicota busca parella a Tinder

La popular aplicació serveix per trobar parella, algunes dones l'han reconegut i la seva denúncia s'ha viralitzat per les xarxes socials

Actualitzada 20/04/2017 a les 18:24

El femicida de Luciana Moretti tiene Tinder, la red social para tener encuentros o conocer personas. Qué se sepa #VivasNosQueremos pic.twitter.com/N3aCPUyTEX — Ma Gisela Estremador (@mgestremador) 15 d’abril de 2017

Pablo Cuchán, 37 anys, argentí resident a Bahia Blanca. Aquest és el perfil de Tinder d'un home condemnat per matar, el 16 d'octubre de 2004, quan tenia 25 anys, a la seva parella de 15 anys Luciana Moretti. Cuchán va ser condemnat a 17 anys de presó, després d'al·legar que Moretti havia mort a causa d'una sobredosi de cocaïna i ell en trobar-se «sense sortida» va esquarterar el cadàver. La sentència no va ser ferma i gràcies a la seva actitud exemplar dins la presó, Cuchán va recuperar la seva llibertat l'abril del 2016.Algunes dones registrades a Tinder (una aplicació que serveix per buscar parella) han reconegut a Pablo Cuchán, registrat com 'Pablo 37' i la seva denúncia s'ha viralitzat per les xarxes socials.