Dos joves moren en un tiroteig i tot apunta a violència de gènere

Tots dos es trobaven en un camp de tir quan els fets van passar i, desafortunadament, els serveis d’emergències no van poder fer res

Actualitzada 12/05/2018 a les 12:25

Una noia de 21 anys i un noi de 24 han mort en un camp de tir de Las Gabias (Granada) a conseqüència d’uns trets, un succés que la Guàrdia Civil investiga com un possible cas de violència de gènere, tot i que sense descartar la hipòtesi de l’accident.El personal de manteniment de la instal·lació és qui ha avisat als serveis d’emergències que s’han desplaçat a la zona i no han pogut per res per salvar la vida a cap dels dos joves implicats. Tot i que de moment no han transcendit més detalls, l’alcaldessa de Las Gabias, Vanesa Polo, ha apuntat que tan la noia com el noi podrien presentar cadascú un tret, i que la Guàrdia Civil ja investiga el succés com un possible cas de violència de gènere però sense descartar encara altres hipòtesis com l’accidental.