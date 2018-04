Catorze nois d'un equip d'hoquei moren en un accident de trànsit al Canadà

Els jugadors, d’entre 16 i 21 anys, anaven a disputar un partit

Actualitzada 07/04/2018 a les 18:06

Catorze membres d’un equip d’hoquei sobre gel del Canadà han mort a causa d’un accident de trànsit a la província de Saskatchewan. El sinistre va passar quan l’autobús on viatjava l’equip juvenil dels Humbold Broncos va xocar amb un camió.El president dels Humboldt Broncos, Kevin Garinger, va mostrar el pesem del club per la mort dels jugadors d’entre 16 i 21 anys. Les famílies de les víctimes van ser portades a una església apostòlica de Nipawin, on havia d’arribar tot l’equip juvenil, per rebre informació i suport de les autoritats. En un país on l’hoquei sobre gel és l’esport nacional, aquest accident va provocar la commoció amb seguidors de l’esport i jugadors enviant missatges de solidaritat a través de les xarxes socials.