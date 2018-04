Condemnen una vegana per alegrar-se de la mort d'un carnisser a l'atemptat de Trèbes

«Tinc zero compassió per ell, a vegades hi ha justícia», va publicar a Facebook la noia, a qui han condemnat a set mesos de presó exemptes de compliment

Actualitzada 30/03/2018 a les 16:10

Un tribunal francès ha condemnat una dona vegana a set mesos de presó exempts de compliment per apologia del terrorisme en haver-se alegrat de la mort d’un carnisser en l’atemptat gihadista del passat 23 de març en un supermercat de Trèbes, l’atac gihadista més greu a França des de fa gairebé dos anys.«Us xoca que un assassí mori a les mans d’un terrorista? A mi no. Tinc zero compassió per ell (el carnisser). De vegades hi ha justícia», va publicar a la xarxa social Facebook tres dies després dels atacs que van causar morts a Carcassona i Trèbes.Aquesta condemna s’uneix a la formulada contra Stéphane Poussier, antic candidat de l’esquerrà La França Insubmisa, que es va felicitar per l’assassinat en el mateix atac del gendarme Arnaud Beltrame, considerat un heroi nacional per haver-se intercanviat divendres passat per una ostatge del gihadista Radouane Lakdim. Lakdim, francomarroquí de 25 anys, va ser abatut per la Policia durant la presa d’ostatges al supermercat "U" de Trèbes.