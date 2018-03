Detenen un professor d'acadèmia de 70 anys per abusar d'una menor a Torrevieja

La noia li va explicar a sa mare

Actualitzada 25/03/2018 a les 21:01

La Guàrdia Civil ha detingut a Torrevieja (Alacant) a un home de 70 anys per, presumptament, abusar sexualment d'una menor d'edat, una nena de 12 anys, que era alumna de la seva acadèmia.Segons un comunicat, la mare va acudir a la Guàrdia Civil de Torrevieja per denunciar els suposats abusos sexuals.Quan van començar les classes, al setembre, el professor s'hauria mostrat «molt carinyós» amb la seva filla. Al principi, «li tocava els cabells, fins que va decidir separar-la per donar-li un tracte més individualitzat».Llavors, quan no la mirava ningú, segons la mare, «la va començar a acariciar i li va mostrar tècniques de relaxació, quan li va tocar un pit i, fins i tot, zones més íntimes».Va ser llavors quan la nena li va explicar tot a la mare.