La policia deté una noia de 19 anys per assassinar la seva filla recent nascuda

Va amagar el cos a l’armari de la casa dels seus sogres

Actualitzada 18/03/2018 a les 18:12

La policia ha detingut una noia de 19 anys com a presumpte autora de l’assassinat de la seva filla recent nascuda, la qual va amagar a l’armari de la casa dels seus sogres. Els fets van passar a Alcalá de Henares, Madrid, el passat 23 de febrer. La noia va ingressar a l’hospital Príncipe de Asturias, sagnant, amb signes d’haver donat a llum. Els metges van preguntar-li pel bebè però ella no va respondre.Poc després, els sogres de la jove van arribar a l’hospital portant, en una bosa de plàstic, el cos sense vida de la recent nascuda, i van assegurar que la van trobar en forma de paquet a l’interior d’un armari de casa seva. El cos de la nena presentava diversos talls repartits per tot el seu cos. La Brigada d’Homicidis de la Policia Nacional va detenir d’immediat a la presumpte autora del crim.L’informe determina que la nena va néixer viva i que la seva mort es «d’etiologia violenta». A finals del mes passat, el jutjat número 6 d’Alcalá d’Henares va ordenar l’ingrés a presó de la mare. De moment, el pare no ha estat detingut perquè no se l’ha vinculat amb la mort del bebè.