L'esfondrament d'un pont causa diverses morts a Miami

Un enginyer va avisar que el pont tenia esquerdes

Actualitzada 18/03/2018 a les 13:13

Un enginyer va deixar un missatge al govern de Florida

Un pont per a vianants es va esfondrar al voltant de les dues de la tarda del passat dijous a Miami i va caure sobre una autopista de sis carrils, deixant varies persones i vehicles atrapats. L’estructura va ser instal·lada el dissabte anterior i donava accés a vianants al campus de la Universitat Internacional de Florida, una de les principals de l’estat. El projecte encara tenia fases per finalitzar i estava previst que s’enllestís el 2019. L’esfondrament del pont va deixar sis morts i unes altres sis persones ferides.Dos dies abans del tràgic succés, un enginyer va deixar un missatge al govern de Florida on explicava que l’obra tenia esquerdes, tot i que no va considerar que fossin perilloses. El treballador del departament que va rebre el missatge no estava a l’oficina i no el va escoltar fins el dia següent de la caiguda del pont. La constructora ha emès un comunicat en el qual assegura que investigarà tots els passos que es van seguir en la construcció de l’obra.