Ja són 22 mares i tres madrastres les que han assassinat als seus fills a Espanya

En els darrers cinc anys han matat a 28 nens

Actualitzada 18/03/2018 a les 11:56

L’assassinat de Gabriel Cruz, a mans de la parella del seu pare, Ana Julia Quezada, ha centrat l’atenció dels mitjans de comunicació en un fenomen que no acostuma a tenir recorregut, el dels nens assassinats per les seves mares o madrastres. Segons la recopilació de dades del diari El Mundo, en els darrers cinc anys, 25 dones (22 mares i tres madrastres) han matat als seus fills a Espanya. En tres casos van acabar amb la vida de dos nens, d’aquesta manera les víctimes augmenten a 28 en aquests cinc anys.Els menors van morir asfixiats, llençats per la finestra, colpejats i inclús a ganivetades. Normalment, la mare tenia problemes psicològics i acostumava a actuar en venjança de la seva parella. En cinc casos, les dones es van suïcidar després.