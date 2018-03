Sis mesos de presó per una mare embarassada per matar la seva parella accidentalment

La parella volia aconseguir més seguidors al canal de YouTube amb la gravació d’un perillós vídeo

Actualitzada 17/03/2018 a les 17:32

Monalisa Pérez i Pedro Ruiz, una parella de poc més de vint anys amb dos fills volien augmentar els seguidors al seu canal de YouTube però la jugada no els va sortir bé. Per aconseguir aquest augment de seguidors, van decidir gravar un vídeo molt arriscat. La noia, dies abans va fer promoció d’aquest vídeo que volien enregistrar i va remarcar que la idea era de la seva parella. Els familiars, en conèixer què volien fer, van intentar impedir-ho però Pedro Ruiz s’oposava, afirmant que volien més espectadors.Monalisa, en el moment d’enregistrar el vídeo estava embarassada del seu segon fill, dispararia a Pedro amb una arma de calibre 50, a una distància de 30 centímetres amb l’únic escut d’un llibre de 3,8 centímetres de gruix. Segons informa la policia de Minnesota, prèviament, els dos joves van provar aquesta acció amb un material d’un gruix similar però en aquest cas, la bala va travessar el llibre i va impactar al rostre de Pedro Ruiz, matant-lo a l’acte.El jutjat va declarar culpable d’homicidi imprudent a Monalisa, que ha estat condemnada a sis mesos de presó, dels quals tres hauran de ser a presó i els altres tres sota arrest domiciliari. A més, tindrà 10 anys de llibertat condicional amb la inhabilitació per tenir armes i tampoc podrà obtenir benefici del vídeo enregistrat.