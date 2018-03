Demanen 16 anys de presó per a un acusat d'agredir sexualment la neta de 9 anys a Riells i Viabrea

El judici a l'Audiència de Girona s'ha suspès perquè faltava un testimoni clau de la defensa

Un acusat s'enfronta a una pena de 16 anys de presó per agredir sexualment de forma continuada la neta de 9 anys durant els mesos de juliol i agost del 2006 a Riells i Viabrea (Selva). Segons recullen els escrits d'acusació, el processat anava a casa del seu fill a treballar perquè havien muntat plegats una empresa de fusteria. Fiscalia i acusació particular exposen que l'home aprofitava els moments en què es trobava sol al domicili amb la menor per pujar a la seva habitació i convèncer-la per «jugar a un joc que li agradaria molt». Aleshores, li feia tocaments, li introduïa els dits i en múltiples ocasions va intentar que la nena li fes una fel·lació. La defensa demana l'absolució. El cas havia d'arribar a judici aquest dijous a l'Audiència de Girona però s'ha suspès perquè faltava un testimoni clau per a la defensa. L'acusen d'un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 13 anys amb agreujant de parentiu.La fiscalia demana 15 anys de presó i l'acusació particular eleva la petició a 16. Els escrits d'acusació relaten que entre l'1 de juliol i el 31 d'agost del 2016 l'acusat anava a casa del seu fill perquè havien muntat plegats una empresa de fusteria i tenien instal·lat el taller allà. «Això li permetia deambular i tenir accés a tot l'habitatge en qualsevol moment del dia», exposa el fiscal.Segons les acusacions, un dia indeterminat però poc després de començar a anar a casa del seu fill, va pujar a l'habitació de la seva neta havent dinat. Allà, aprofitant que estaven sols, li va dir que jugarien a un «joc que li agradaria molt». Aleshores, li va fer tocaments per sobre de la roba, als pits i a la zona genital. «Després d'això, li va dir a la nena que no digués res perquè si ho sabien els seus pares se separarien», detalla la fiscalia.Després d'aquest primer episodi, les agressions van anar a més. Sempre actuava de la mateixa manera, anava a l'habitació de la nena, que en aquell moment tenia 9 anys, s'assegurava que estaven sols i abusava sexualment d'ella. «Un número indeterminat de vegades, però entre deu i quinze cops, va pujar al migdia a l'habitació», exposa l'escrit que afegeix que li feia els tocaments per sota de la roba, li introduïa els dits i en més d'una ocasió va intentar que la menor li fes una fel·lació. «Com que sempre s'hi va negar, li fregava el penis a la cara», diu la fiscalia.Per evitar que el descobrissin, l'acusat amenaçava la neta, segons les acusacions. «Li deia de forma imperativa que no cridés quan li feia mal i, quan la nena plorava o volia marxar, la subjectava amb força perquè no marxés», recullen els escrits d'acusació.Fiscal i acusació particular consideren que aquest temor que li va inculcar a la nena i el fet de ser el seu avi van provocar que no denunciés les agressions sexuals fins l'any 2013.La defensa nega el relat de les acusacions i demana l'absolució.