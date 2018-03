Suspenen al comentarista Jamie Carragher per escopit una nena

Es va fer públic un vídeo, on es veu l'escopinyada després d'una baralla amb un afeccionat

Actualitzada 14/03/2018 a les 20:27

La cadena britànica Sky Sports ha suspès aquest dimecres «per al que queda de temporada futbolística» a l'ex-jugador i comentarista anglès Jamie Carragher després d'haver-se fet públic un vídeo on apareix escopint a una nena de 14 anys després d'una baralla amb un afeccionat.Dissabte passat, al final del partit a Old Trafford entre el Manchester United i l'antic equip de Carragher, el Liverpool, que va acabar 2-1, un seguidor va increpar a l'ara comentarista anglès des del seu automòbil mentre li gravava amb el telèfon mòbil.Segons s'aprecia en el vídeo, l'antic internacional anglès va respondre a la provocació del conductor amb una escopinyada que, a causa del vent, va sortir dirigit cap a la cara de la nena, de 14 anys, que estava asseguda en el seient del copilot.«Després d'una revisió interna, Sky ha decidit suspendre a Jamie Carragher pel que resta de temporada futbolística. Jamie ha acceptat tota responsabilitat pel que ha succeït i anem a assegurar-nos que rep l'ajuda que necessita per garantir que això no torni a succeir», va informar la cadena britànica a través d'un comunicat.«Ens reunirem amb Jamie abans del començament de la propera campanya per analitzar si està preparat reprendre el seu treball», va afegir Sky en la missiva.Carragher es va disculpar públicament pel seu comportament el diumenge a la nit a través d'un missatge en el seu compte a la xarxa social Twitter i en els dies successius en diferents programes de televisió.